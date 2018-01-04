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Премьер Бранденбурга отказался махать военным из США

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Фото: Global Look Press
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Премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать военных из США.  

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на немецкую прессу, политик сообщил, что он не будет забираться на американский танк Abrams, когда американские военнослужащие прибудут в федеральную землю. 

«Я не буду махать им, стоя на пути... Полагаю, что это не поможет нам в долгосрочной перспективе, когда танки располагаются по одну и по другую сторону границы», — подчеркнул Войдке.

Помимо этого, Войдке настаивает на поддержании диалога с РФ. Он уверен, что без согласия Советского Союза объединение Германии бы не произошло.

Ранее портал iz.ru сообщал, что МИД ФРГ настаивает на присутствии вооруженных миротворцев ООН в Донбассе. 

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