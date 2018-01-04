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Движение на трассе в ХМАО восстановлено после ДТП с десятью погибшими

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Восстановлено движение автотранспорта на участке дороги Ханты-Мансийск - Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где 3 января произошло крупное ДТП, унесшее жизни 10 человек. Об этом в среду вечером сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Движение восстановили», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли 10 человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
 

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