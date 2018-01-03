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СБУ сообщила об «охоте» ФСБ на украинцев в России

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Фото: РИА Новости
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что российские спецслужбы якобы «ведут охоту» на украинских граждан на территории России. Данное заявление опубликовано на сайте ведомства.

Утверждается, что сотрудниками ФСБ России был задержан в Москве гражданин Украины Олег Негода, участник военной операции в Донбассе, приехавший в РФ для посещения родственников.

По словам главы СБУ Василия Грицака украинцам, имеющим опыт участия в военной операции в Донбассе, следует воздержаться от поездок в Россию.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также использует родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего, участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», — говорится в заявлении руководителя СБУ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СБУ заявила о российском происхождении хакерских атак на правительственные инфосистемы Украины. Украинская спецслужба зафиксировала якобы организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа PSCrypt, не приведя при этом никаких доказательств причастности РФ к атакам.

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