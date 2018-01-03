Такси врезалось в здание полиции в Уфе из-за нетрезвого пассажира

Автомобиль врезался в здание полиции в Уфе из-за неадекватного поведения нетрезвого пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по республике Башкирия.

Инцидент произошел в Октябрьском районе Уфы, где в дежурную часть городского отдела полиции №6 врезался автомобиль марки Nexia.

«Пока таксист находился в здании полиции, пассажир спустил ручник автомобиля, машина скатилась и въехала в стеклянную парадную здания», — приводит агентство слова представителя ведомства.

На кадрах, опубликованных журналистами ГТРК «Башкортостан», видно, что автомобиль повредил стеклянную дверь при входе в здание. Сотрудники полиции вытащили из автомобиля мужчину, который, судя по виду, сильно пьян и говорит, что «сам хотел войти в дежурную часть полиции».

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.