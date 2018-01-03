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Полиция начала расследование из-за фото сторонника ИГ в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Полиция Нью-Йорка начала расследование в связи с появившимися в социальных сетях 30 декабря фотографиями, на которых предполагаемые сторонники террористической организации ИГ (запрещена в РФ) позируют на фоне Метрополитен-музея и Всемирного торгового центра.

Об этом сообщил представитель городского полицейского департамента. По его словам, на данный момент у правоохранителей нет никаких достоверных данных о террористической угрозе в Нью-Йорке.

«Полиции Нью-Йорка известно о фотографии. Как и в любых других случаях, связанных с терроризмом, полиция Нью-Йорка ведет расследование инцидента», — приводит его слова Daily News.

На одной из двух фотографий, ставших центром расследования, мужчина в капюшоне с повязанным на лице шарфом с символикой ИГ находится напротив Метрополитен-музея, который является четвертым по посещаемости в мире. 

Эксперт занимающейся мониторингом деятельности экстремистов в интернете организации GIPEC заявил, что этот снимок и еще один подобный начали распространяться по социальным сетям с 30 декабря с подписью «Мы на вашем заднем дворе». 

Он не исключил, что фото может быть не реальным, а сгенерированным на компьютере, но призвал отнестись к нему со всей серьезностью. 

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