Полиция начала расследование из-за фото сторонника ИГ в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка начала расследование в связи с появившимися в социальных сетях 30 декабря фотографиями, на которых предполагаемые сторонники террористической организации ИГ (запрещена в РФ) позируют на фоне Метрополитен-музея и Всемирного торгового центра.

Об этом сообщил представитель городского полицейского департамента. По его словам, на данный момент у правоохранителей нет никаких достоверных данных о террористической угрозе в Нью-Йорке.

«Полиции Нью-Йорка известно о фотографии. Как и в любых других случаях, связанных с терроризмом, полиция Нью-Йорка ведет расследование инцидента», — приводит его слова Daily News.

На одной из двух фотографий, ставших центром расследования, мужчина в капюшоне с повязанным на лице шарфом с символикой ИГ находится напротив Метрополитен-музея, который является четвертым по посещаемости в мире.

Эксперт занимающейся мониторингом деятельности экстремистов в интернете организации GIPEC заявил, что этот снимок и еще один подобный начали распространяться по социальным сетям с 30 декабря с подписью «Мы на вашем заднем дворе».

Он не исключил, что фото может быть не реальным, а сгенерированным на компьютере, но призвал отнестись к нему со всей серьезностью.