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Региональное управление СК расследует ДТП с десятью жертвами в Югре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Расследованием автоаварии в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погибли 10 человек, займется региональное управление Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Такое решение принято в связи с тяжестью наступивших последствий ДТП (гибель четверых детей – прим. iz.ru), произошедшего в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск – Нягань», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СК «разобраться в обстоятельствах» аварии, которая произошла в Югре 3 января.

В настоящее время автодорога, где машины столкнулись лоб в лоб, перекрыта для проведения дополнительных следственных мероприятий.

Как рассказали в региональном управлении МВД, авария произошла из-за того, что один из двух легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения. Сейчас выясняется какая именно машина нарушила правила.

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