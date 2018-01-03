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В Чечне начальник сельской полиции убит выстрелом в голову

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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В чеченском селе Аватуры убит начальник отдела местной полиции Абубакар Устарханов, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В населенном пункте Автуры Шалинского района республики совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции н.п. Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Преступник произвел подлый выстрел в спину, когда полицейский выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений сотрудник полиции скончался», — сообщает пресс-служба МВД по Чечне.

Отмечается, что стрелок скрылся с места преступления на машине жертвы, прихватив его оружие.

В населенном пункте объявлен план «перехват».

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