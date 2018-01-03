Свыше 10 человек погибли при взрыве в мечети на севере Нигерии

Не менее 11 человек стали жертвами террористической атаки на мечеть, расположенную на северо-востоке Нигерии. Также погиб сам боевик. Об этом сообщили очевидцы взрыва.

По словам одного из них, террорист-смертник проник в мечеть в городе Гамбору во время утренней молитвы. Очевидец отметил, что в результате взрыва мечеть была разрушена и загорелась.

«Спустя несколько часов, когда мы вернулись, чтобы эвакуировать людей, мы обнаружили тела 11 человек, вместе с террористом — 12», — приводит его слова Reuters.

Как отмечает агентство, ни одна из действующих на территории Нигерии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.