Власти Литвы сократят численность госпредприятий

Власти Литвы сократят численность государственных предприятий, которые больше не являются «актуальными» для республики, заявил министр экономики страны Виргиниюс Синкявичюс.

По итогам заседания правительства он рассказал о планах кабмина провести своего рода «реформу», согласно которой к началу июля 2018 года в Литве останется всего пять госпредприятий.

Речь идет о центре регистров, предприятии по регистрации автомобилей Regitra, предприятии государственных лесничеств, Игналинской АЭС и компании по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

Окончательное решение о реорганизации госкомпаний кабинет министров примет на следующей неделе.