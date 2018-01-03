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Власти Литвы сократят численность госпредприятий

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Власти Литвы сократят численность государственных предприятий, которые больше не являются «актуальными» для республики, заявил министр экономики страны Виргиниюс Синкявичюс.

По итогам заседания правительства он рассказал о планах кабмина провести своего рода «реформу», согласно которой к началу июля 2018 года в Литве останется всего пять госпредприятий.

Речь идет о центре регистров, предприятии по регистрации автомобилей Regitra, предприятии государственных лесничеств, Игналинской АЭС и компании по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

Окончательное решение о реорганизации госкомпаний кабинет министров примет на следующей неделе.

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