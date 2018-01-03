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Пражский суд арестовал сбившего насмерть девушку в Новый год россиянина

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Фото: TASS/DPA/Ingo Wagner
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Окружной суд Праги арестовал 40-летнего гражданина России, который в новогоднюю ночь насмерть сбил молодую иностранку в центре города. Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем принадлежащего ему автомобиля Mercedes, совершил наезд на девушку, когда она переходила дорогу в центре чешской столицы по пешеходному переходу. 

Суд арестовал россиянина, установив залог в размере 1 млн крон. При внесении стороной защиты этой суммы, состоится повторное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос изменения меры пресечения на подписку о невыезде.

Известно, что водитель Mercedes и его семья постоянно проживает в Чехии. В случае признания судом мужчины виновным, ему грозит от двух до восьми лет тюрьмы.

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