Минюст Украины уволил сотрудника за националистические взгляды

Министерство юстиции Украины уволило начальника главного управления ведомства во Львовской области Ярослава Жукровского за националистические взгляды. Чиновника обвинили в нарушении должностных полномочий.

При приеме на работу он проверял новых сотрудников на знание даты рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, а также текста песни, запрещенной в России, Украинской повстанческой армии (УПА), передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, 1 января 2018 года тысяча националистов приняли участие в факельном шествии в Киеве по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры.

В Москве осудили марш националистов. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что проведение подобных мероприятий, которые прославляют государственных преступников, ведет к саморазрушению Украины.

В 2015 году украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА (запрещены в России) статус «борцов за независимость», а ее участникам — право на социальные гарантии.