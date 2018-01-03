Путин обсудил по телефону с премьером Индии двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди двусторонние отношения и актуальные международные вопросы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обменялись поздравлениями с Новым годом. Лидеры договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

Телефонная беседа состоялась по инициативе индийской стороны.