В Англии выпустят марки с персонажами сериала «Игры престолов»
Королевская почта Британии подготовила подарок для фанатов «Игры престолов» – в Англии выпустят серию марок, посвященную знаменитому сериалу.
На марках будут изображены: Санса Старк, Джон Сноу, Тирион Ланнистер, Дейенерис Таргариен и другие.
Будут и те, кто по сценарию давно погиб: Нед Старк, Оленна Тирелл, Тайвин Ланнистер.
Марки поступят в продажу в конце января. Сейчас можно сделать предварительный заказ на сайте королевской почты. Комплект из двух штук будет стоить около 100 рублей.