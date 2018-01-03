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В Англии выпустят марки с персонажами сериала «Игры престолов»

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Королевская почта Британии подготовила подарок для фанатов «Игры престолов» – в Англии выпустят серию марок, посвященную знаменитому сериалу.

На марках будут изображены: Санса Старк, Джон Сноу, Тирион Ланнистер, Дейенерис Таргариен и другие.

Будут и те, кто по сценарию давно погиб: Нед Старк, Оленна Тирелл, Тайвин Ланнистер.

Марки поступят в продажу в конце января. Сейчас можно сделать предварительный заказ на сайте королевской почты. Комплект из двух штук будет стоить около 100 рублей. 

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