77 музеев бесплатно работают в Москве до 7 января

В новогодние каникулы со 2 по 7 января можно бесплатно посетить 77 музеев.

В Новом Манеже выставка посвящена жизни и фильмам Эльдара Рязанова. В Музее Цветаевой покажут ее тетради, записки, черновики произведений. Гостей ждут в Доме Высоцкого на Таганке, в Мемориальном музее космонавтики.

7 января в «Коломенском» святки отметят народными гуляниями, играми и колядками. Музей археологии Москвы открыл двери для всех желающих. Но придется постоять в очереди: посетителей пускают группами.

На Арбате можно осмотреть пушкинские комнаты, где гений провел много времени. Открыт и единственный в мире музей, посвященный поэту Андрею Белому.

Расписание и график работы всех площадок можно найти на их официальных сайтах.