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Сгорел кабинет главы управления безопасности дорожного движения Латвии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рабочие будни главы управления безопасности дорожного движения Латвии Нормунда Крапсиса в 2018 году начались с пожара.

Кабинет руководителя, а также его помощницы полностью выгорели в результате происшествия в здании управления Госполиции в Риге 2 января.

Еще четыре помещения, документы в которых не пострадали, были повреждены.

«Ни одно уголовное дело не пострадало, поэтому на работу следствия данное происшествие никакого влияния не оказало», – приводит слова главы МВД Латвии Рихарда Козловскиса портал Delfi.

Ранее портал iz.ru сообщал о сильном пожаре в здании по улице Стабу в Риге, где базируются Дорожное и Экономическое подразделения Госполиции республики.

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