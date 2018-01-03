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Минобороны разработает новый зенитный артиллерийский комплекс

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Новый зенитный артиллерийский комплекс создают для российских сухопутных войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как передает «Интерфакс», «комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов систем залпового огня и крылатых ракет».

Отмечается, что новинка призвана сменить зенитный артиллерийский комплекс «Шилка».

Минобороны также начало подготовку водолазов-спасателей, умеющих погружаться на глубину свыше 400 метров.

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