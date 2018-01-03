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СК начал проверку по факту нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет (СК) РФ проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате нападения пантеры в Истринском районе Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба СК. По данным ведомства, животное набросилось на мужчину, когда он вошел в вольер, чтобы накормить хищника. 

«Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится на сайте СК.

Также отмечается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение. 

Как сообщал портал iz.ru, пантера загрызла смотрителя одного из частных зверинцев в деревне Обновленный Труд в Истринском районе 3 января. Хищник после убийства смотрителя сбежал из вольера и был пойман спустя несколько часов.

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