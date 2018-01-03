Сильный ветер вызвал задержки 176 рейсов в аэропорту Амстердама

Сильный ветер стал причиной отмены 176 из 1200 рейсов в аэропорту «Схипхол» в Амстердаме. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду в аккаунте аэропорта в Twitter.

Strong winds are causing delays and cancellations today. At this point, 176 of 1200 flights (mainly to and from European destinations) are cancelled. We advise passengers to check https://t.co/FjQ2gQQf9d, our app or their airline for current flight info. pic.twitter.com/sAJvwkl1RW — Schiphol (@Schiphol) 3 января 2018 г.

Стихия затронула большинство авиарейсов по различным направлениям стран Европы. В частности, были отменены рейсы в Лондон и Цюрих и другие города.

Запланированный авиарейс из Амстердама в Москву в 11:50 по местному времени (13:46 мск) должен отправиться в соответствии с заявленным расписанием.