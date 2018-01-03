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Треть сладких подарков в Свердловской области признана не годными

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Роспотребнадзор забраковал почти треть новогодних сладких подарков в Свердловской области. Из 2,5 тыс. проверенных контролерами гостинцев 700 продавались с нарушениями.

Основные претензии контролеров — отсутствие у товара необходимых документов и нарушения правил маркировки.

В ноябре-декабре проверки нашли нарушения на 15 торговых объектах из 22-х, уточняет агентство REGNUM.

Как писал iz.ru, ранее Роспотребнадзор предсказал, что в этом году самым востребованным подарком для детей станет одежда. Ведомство также дало советы по выбору Деда Мороза.

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