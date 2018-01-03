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В Чувашии задержаны 72 участника несостоявшейся массовой драки

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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В чувашском селе Калинино полиция задержала 72 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Все они готовились к массовой драке на центральной площади селения.

«По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов района», — сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Предотвратить массовую драку удалось благодаря бдительности сотрудников ГИБДД. Они обратили внимание на большое скопление автомашин в селе после десяти вечера.

«Выяснилось, что на площади в данном населенном пункте собралось несколько десятков человек. Между молодыми людьми назревал конфликт», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Решается вопрос об административном наказании всех задержанных.

Как писал iz.ru, массовая драка произошла в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону.

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