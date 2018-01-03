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В Брюгге погибла россиянка при падении на катке в новогоднюю ночь

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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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В Брюгге в новогоднюю ночь погибла туристка из России. Женщина неудачно упала, катаясь на коньках, и получила тяжелую травму головы.

Инцидент произошел на закрытом катке на рождественской ярмарке.Женщина упала, ушиблась головой о лед и потеряла сознание. Ей оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации она отказалась.

На следующий день ее состояние резко ухудшилось. Женщину доставили в больницу, где она скончалась, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Известно, что погибшая находилась в Брюгге вместе с друзьями. В настоящий момент бельгийская полиция проводит расследование по факту гибели российской туристки.

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