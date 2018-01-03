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Премьер Франции предложил ужесточить наказание за нападение на полицейских

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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В отношении лиц, совершающих нападение на полицейских, необходимо действовать более сурово и твердо. С таким заявлением выступил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Политик подчеркнул, что, как и большинство французов, был шокирован нападениями на полицейских, произошедших в новогоднюю ночь. По его словам, власти рассматривают возможность введения «более суровой судебной и уголовной» ответственности за подобные преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, в новогоднюю ночь в коммуне Шампиньи-сюр-Марн было совершено нападение на полицейских. Стражи правопорядка приехали на вызов из-за слишком громкой вечеринки.

Группа неизвестных напала на стражей правопорядка, в том числе девушку-полицейского, и стала избивать. Видео с нападением было опубликовано в соцсетях.

После инцидента президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что все участники нападения «будут найдены и наказаны».

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