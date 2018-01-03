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Фондовые индексы Западной Европы завершили первую сессию года в минусе

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Фондовые индексы всех стран Западной Европы ушли в минус в ходе первой биржевой сессии 2018 года. В частности, сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 уменьшился 2 января на 0,6%.

Кроме того, французский индекс CAC 40 и британский FTSE 100 потеряли по 0,5%, германский DAX —  0,4%, итальянский FTSE MIB упал чуть менее  — около 0,1%. Единственным исключением стал испанский расчетный показатель — индекс IBEX 35, который вырос на 0,4%.

Наибольшие потери испытал индекс европейских автопроизводителей, потеряв 2%. Это минимальный уровень с ноября прошлого года.

Об опасности «мыльного пузыря» на европейских рынках акций предупредил глава Банка Австрии Эвальд Новотны.

Европейский рынок акций шесть последних лет подряд завершал биржевой год в плюсе, уточнил «Интерфакс».

«Мыльным пузырем» в экономической теории называют ситуацию продолжительной торговли большими объемами акций по цене, существенно отличающейся от справедливой цены. 

Такая стратегия приводит к сбросу больших партий ценных бумаг на рынок и, как следствие, к резкому падению биржевых цен на эти бумаги, что отслеживается по фондовым индексам. Это явление принято называть «схлопыванием мыльного пузыря», что ведет к значительным убыткам отдельных компаний и целых отраслей.

Как писал iz.ru, Дональд Трамп заявил, что его избрание на пост главы государства повлияло на рост американских бирж.

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