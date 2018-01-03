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В Омске водитель на тротуаре насмерть сбил двух пешеходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Омские полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил двух пешеходов, в том числе девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером во вторник, 2 января, на улице 19-я Марьяновская. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Лада-Приора», сбил двух пешеходов, которые шли по тратуару.

Молодой человек 1996 года рождения и мальчик 2008 года рождения скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

В полиции отметили, что водитель скрылся с места аварии, бросив автомобиль. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства, приведшие к смертельному ДТП.

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