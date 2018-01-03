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Освобожденному в Афганистане канадцу предъявлен ряд обвинений

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Фото: Global Look Press/Johnny De Franco
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Гражданин Канады Джошуа Бойл, вызволенный в прошлом году с семьей из афганского плена, взят под стражу канадской полицией в связи с предъявленными ему обвинениями.  

Как сообщают канадские СМИ, обвинения включают 15 эпизодов, среди которых — нападения и нападения сексуального характера, произошли когда Бойл уже находился в Канаде. Он был взят под стражу 30 декабря и до сих пор находится в полиции.

3 января Бойл предстанет перед судом в Оттаве. Юрист надеется получить от полиции доказательства по предъявленным против его клиента обвинениям, после чего сообщит прессе подробности.

Канадец попал в плен вместе с беременной женой в 2012 году, когда занимался волонтерской деятельностью в Афганистане. За время пребывания в плену у пары родились четверо детей — два мальчика и две девочки, одна из дочерей была убита террористами.

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