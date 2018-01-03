Рост товарооборота с Китаем зафиксировали в Приморье

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает, что регион в 2018 году могут посетить 450 тысяч китайских туристов.

Он отметил, что с 2014 года количество граждан КНР, приезжающих в Приморье, постоянно растёт. «Только за девять месяцев 2017 года к нам из Китая приехали более 350 тысяч человек», — приводит информагентство РИА «Новости» слова политика.

Тарасенко добавил, что с начала работы упрощённого визового режима в Приморье по электронной визе приехали около 2 тысяч китайских туристов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что дальневосточный леопард вышел на автомобильную трассу у границ национального парка «Земля леопарда». Это произошло недалеко от поселка Славянка в Хасанском районе Приморского края.