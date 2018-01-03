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Рост товарооборота с Китаем зафиксировали в Приморье

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Фото: ТАСС/Антон Балашов
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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает, что регион в 2018 году могут посетить 450 тысяч китайских туристов.

Он отметил, что с 2014 года количество граждан КНР, приезжающих в Приморье, постоянно растёт.  «Только за девять месяцев 2017 года к нам из Китая приехали более 350 тысяч человек», — приводит информагентство РИА «Новости» слова политика.

Тарасенко добавил, что с начала работы упрощённого визового режима в Приморье по электронной визе приехали около 2 тысяч китайских туристов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что дальневосточный леопард вышел на автомобильную трассу у границ национального парка «Земля леопарда». Это произошло недалеко от поселка Славянка в Хасанском районе Приморского края.

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