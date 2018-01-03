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Проигравший кандидат в Гондурасе намерен провести свою инаугурацию

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Фото: Global Look Press/Delmer Membreno
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Проигравший кандидат в от оппозиции в Гондурасе Сальвадор Насрайя заявил о подготовке собственной инаугурации. Лидеры оппозиции центральноамериканской страны народ из-за якобы мошеннического подсчета голосов на выборах президента.   

Насрайя в своем обращении к сотрудникам СМИ сообщил, что 27 января он собирается вступить в должность. «Мы проведем это на большом стадионе», — отметил политик, не вдаваясь в детали церемонии.  

Ранее портал iz.ru сообщал, что на выборах главы государства победил действующий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

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