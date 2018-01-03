Число жертв аварии в Перу увеличилось до 36 человек

Число жертв аварии с автобусом в Перу выросло до 36 человек.

Как сообщает министерство здравоохранения латиноамериканской страны, столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола».

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Гуифра высказал солидарность с членами семьи жертв этой трагедии.

Lamento profundamente el accidente ocurrido hoy en la Panamericana Norte. Mi solidaridad para los familiares de las víctimas.

— Bruno Giuffra (@bgiuffra) 2 января 2018 г.

Ранее портал iz.ru сообщал о ДТП, произошедшем в Перу. На месте работают пожарные бригады и чрезвычайные службы.