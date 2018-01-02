Более 20 человек стали жертвами ДТП в Перу

Автобус упал в пропасть в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо. Жертвами трагедии стали как минимум 25 человек, сообщают местные СМИ.

Представитель полиции латиноамериканской страны Дино Эскудеро отметил, что количество погибших превышает 25, человек, однако точных данных пока нет. По данным телеканала, в автобусе находились не менее 50 человек. В настоящий момент на месте аварии работают экстренные службы Перу, обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что доминиканское чрезвычайное ведомство опубликовало данные о количестве погибших в ДТП в течение новогодних праздников.