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Нападающий «Барселоны» Дембеле полностью восстановился после травмы

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Фото: Global Look Press
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Нападающий испанского футбольного клуба Усман Дембеле полностью восстановился после разрыва сухожилия мышцы левого бедра, сообщило руководство команды.

Клуб сообщает, что медики разрешили Дембеле выйти на поле. Таким образом, форвард сможет принять участие в матче против «Сельты» 4 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании, сообщает «Спорт Экспресс».

Напомним, Дембеле получил травму 16 сентября 2017 года в игре против «Хетафе».

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