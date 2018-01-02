Ключевой союзник Трампа в Сенате ушел в отставку

Сенатор от штата Юта Оррин Хэтч во вторник объявил о намерении покинуть свое место в верхней палате Конгресса США по истечении срока своих полномочий в конце этого года. Свое видеообращение он разместил на странице в своем микроблоге.

В своем сообщении политик сравнил себя с бойцом, которому пора на покой. «Поэтому, после долгих молитв и обсуждений со своей семьей и друзьями, я решил уйти в отставку после окончания этого срока», — подчеркнул Хэтч.

83-летний Хэтч является одним из старейших американских сенаторов - впервые он избрался в Сенат США в 1976 году. В настоящий момент он занимает должность временного председателя Сената США.