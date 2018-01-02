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Ключевой союзник Трампа в Сенате ушел в отставку

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Сенатор от штата Юта Оррин Хэтч во вторник объявил о намерении покинуть свое место в верхней палате Конгресса США по истечении срока своих полномочий в конце этого года. Свое видеообращение он разместил на странице в своем микроблоге. 

В своем сообщении политик сравнил себя с бойцом, которому пора на покой.  «Поэтому, после долгих молитв и обсуждений со своей семьей и друзьями, я решил уйти в отставку после окончания этого срока», — подчеркнул Хэтч.

83-летний Хэтч является одним из старейших американских сенаторов - впервые он избрался в Сенат США в 1976 году. В настоящий момент он занимает должность временного председателя Сената США.

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