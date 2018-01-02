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Следствие огласило версии убийства правозащитницы Ноздровской

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Следствие рассматривает четыре версии убийства украинской правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской, заявил во вторник пресс-секретарь регионального Главного управления Нацполиции Украины Николай Жокович.

Как уточнил Жокович, одной из основных версий убийства является профессиональная деятельность Ноздровской, по другой версии правозащитницу могли убить из-за последнего судебного дела о ДТП. По словам следователей, женщина также могла стать жертвой хулиганов или насильников.

«Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность. Но мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, и произошло это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать», — приводит слова Жоковича агентство «Укринформ».

Как ранее сообщал портал iz.ru, тело пропавшей правозащитницы нашли в одной из рек Киевской области 2 января. Близкие Ноздровской сообщили об ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

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