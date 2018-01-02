Более 30 человек погибли в Доминикане в новогодние праздники

Центр чрезвычайных операций Доминиканской Республики (COE) сообщил, что как минимум 31 человек погибли в ДТП в течение празднований Рождества и Нового года.

Как сообщает директор ведомства Хуан Мануэль Мендес Гарсиа, во время празднования Нового года умерло 16 человек. Еще 15 погибли в Рождество.

Кроме того, Мендес Гарсиа добавил, что было зарегистрировано 267 случаев отравления алкогольными напитками, из которых 35 — у подростков в возрасте до 17 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от поездок в теплые страны на Новый год, чтобы не заболеть.