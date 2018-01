При пожаре в жилом доме в Бронксе пострадали 23 человека

В общей сложности 23 человека получили травмы в результате пожара в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщает городское управление пожарной охраны.

В числе пострадавших один пожарный. Все они получили травмы, не представляющие угрозу для жизни, говорится на странице пожарного управления в Twitter.

Как писал портал iz.ru, пожар в четырехэтажном доме в Бронксе начался в 05:30 по местному времени с возгорания в магазине мебели, расположенном на первом этаже здания.

К настоящему моменту пламя потушено. Управление пожарной охраны Нью-Йорка опубликовало видео, на котором зафиксирована работа сотрудников над устранением огня.

WATCH #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/4ly7apGp92