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При пожаре в жилом доме в Бронксе пострадали 23 человека

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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В общей сложности 23 человека получили травмы в результате пожара в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщает городское управление пожарной охраны. 

В числе пострадавших один пожарный. Все они получили травмы, не представляющие угрозу для жизни, говорится на странице пожарного управления в Twitter

Как писал портал iz.ru, пожар в четырехэтажном доме в Бронксе начался в 05:30 по местному времени с возгорания в магазине мебели, расположенном на первом этаже здания. 

К настоящему моменту пламя потушено. Управление пожарной охраны Нью-Йорка опубликовало видео, на котором зафиксирована работа сотрудников над устранением огня. 

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