Шесть человек погибли в ДТП с участием автоцистерны на севере Италии

Шесть человек погибли на севере Италии в ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автоцистерны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

По данным агентства, авария произошла на скоростной автостраде между Турином и Брешией. Предварительно установлено, что цистерна после удара загорелась. Столп дыма и огня был виден за несколько километров от места происшествия. Погибшими оказались водитель одного из большегрузов и семья из пяти человек, находящаяся в легковом автомобиле.

В настоящее время на месте аварии работают дорожная полиция, спасатели и пожарные. Их работу затрудняет крупный пожар. В связи с ДТП автотрассу временно перекрыли.