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Нетрезвый автомобилист повредил 26 машин в украинском городе Ровно

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Фото: Global Look Press/C. Kircher
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Нетрезвый водитель иномарки повредил 26 автомобилей в украинском городе Ровно. В результате ДТП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины в Ровенской области.

По данным ведомства, авария произошла 2 января около 03:00 часов утра на улице Евгения Коновальца в Ровно. Установлено, что виновником ДТП является 26-летний местный житель. Управляя автомобилем Mercedes S500, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его на протяжении около 15 м.

Одного из пострадавших водителей медики госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. В салоне автомобиля также были трое пассажиров. В результате у 39-летнего мужчины диагностировали перелом плеча, у 40-летнего мужчины — легкие телесные повреждения. Врачи сообщили, что все пострадавшие имели запах алкоголя.

По факту ДТП полиция проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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