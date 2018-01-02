ОАЭ не извещали Россельхознадзор о запрете поставок живых птиц из РФ

Россельхознадзор не получал уведомлений от Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о запрете на поставки живых птиц из России из-за гриппа птиц, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

«На сегодняшний момент все вспышки гриппа птиц, которые фиксировались ранее в РФ были погашены», – приводит её слова «РИА Новости».

В пресс-службе российского ведомства добавили, что как только Россельхознадзор получит официальное уведомление от ОАЭ, стороны проведут переговоры «для уточнения ситуации».

Ранее СМИ сообщили, что Объединённые Арабские Эмираты ввели запрет на поставки живой птицы из России из-за якобы гриппа птиц, который был зафиксирован в Костромской области.