История в датах: 3 января

3 января 1959 года Аляска получила статус 49 штата США. На фото: вид на город Джуно — столицу Аляски
Фото: wikimedia.org
3 января 1850 года в Петербурге была инсценирована казнь петрашевцев — о помиловании им объявили, только когда они стояли перед расстрельной командой. В числе петрашевцев был, в том числе, Федор Достоевский. На фото: «Обряд казни на Семёновском плацу», рисунок Б. Покровского
Фото: Getty Images
3 января 1892 года родился английский писатель Джон Толкин автор классических произведений о хоббитах: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». На фото: писатель в 1955 году
Фото: Global Look Press
3 января в мире отмечается День рождения соломинки для коктейлей — в этот день в 1888 году она была запатентована
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