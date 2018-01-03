История в датах: 3 января

3 января 1850 года в Петербурге была инсценирована казнь петрашевцев — о помиловании им объявили, только когда они стояли перед расстрельной командой. В числе петрашевцев был, в том числе, Федор Достоевский. На фото: «Обряд казни на Семёновском плацу», рисунок Б. Покровского