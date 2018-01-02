Прямой эфир
Сюжет:

Эстония запретила России открывать дополнительные избирательные пункты

0
Фото: РИА Новости/Вадим Анцупов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии не разрешило посольству России открыть дополнительные избирательные участки на время выборов президента РФ.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Сандра Камилова пояснила, что аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить голосование только в своих представительствах или консульствах.

«Исходя из этого, посольство Российской Федерации может проводить выборы только в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве», – приводит её слова «РИА Новости».

Ранее посольство РФ в Эстонии направило в МИД республики ноту с просьбой разрешить проведение голосования в нескольких городах, где живут граждане России, учитывая, что участков в дипмиссиях и представительствах недостаточно.

Официальных комментариев Министерства иностранных дел РФ пока не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Эстонии заявили о желании Евросоюза иметь хорошие отношения с Россией
Захарова назвала вмешательством заявления США о давлении на избирателей в РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017