Эстония запретила России открывать дополнительные избирательные пункты

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии не разрешило посольству России открыть дополнительные избирательные участки на время выборов президента РФ.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Сандра Камилова пояснила, что аккредитованные в Эстонии представительства зарубежных стран имеют право проводить голосование только в своих представительствах или консульствах.

«Исходя из этого, посольство Российской Федерации может проводить выборы только в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве», – приводит её слова «РИА Новости».

Ранее посольство РФ в Эстонии направило в МИД республики ноту с просьбой разрешить проведение голосования в нескольких городах, где живут граждане России, учитывая, что участков в дипмиссиях и представительствах недостаточно.

Официальных комментариев Министерства иностранных дел РФ пока не поступало.