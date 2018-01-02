Прямой эфир

Прерванное из-за непогоды движение транспорта по Транскаму возобновилось

0
Фото: РИА Новости/Владимир Иванов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение автотранспорта по Транскавказской автомагистрали, закрытой с 1 января из-за непогоды, возобновлено.

Как сообщает Главное управление (ГУ) МЧС по Северной Осетии, движение разрешено на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что движение по Транскаму, который соединяет Южную Осетию и РФ, было закрыто в связи с угрозой схода лавин. Общая протяженность трассы составляет 164 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт прогнозирует поступление летающих авто в продажу в 2018 году
Автомобили Tesla начали готовить к эксплуатации в холода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017