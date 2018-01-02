Прерванное из-за непогоды движение транспорта по Транскаму возобновилось

Движение автотранспорта по Транскавказской автомагистрали, закрытой с 1 января из-за непогоды, возобновлено.

Как сообщает Главное управление (ГУ) МЧС по Северной Осетии, движение разрешено на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что движение по Транскаму, который соединяет Южную Осетию и РФ, было закрыто в связи с угрозой схода лавин. Общая протяженность трассы составляет 164 км.