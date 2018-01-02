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Актер и продюсер Сергей Жигунов отмечает юбилей

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Актер и кинопродюсер отмечает 55-летний юбилей.

Первую роль в кино Жигунов получил в 1983 году, но слава пришла к нему позже, после главной роли в фильме «Гардемарины, вперед!» и в сиквеле «Виват, гардемарины!» 

Запомнилась также работа актера в дилогии «Сердца трех» и в кинофильме «Подземелье ведьм», главная роль в сериале «Моя прекрасная няня».

Жигунов выступил продюсером фильмов «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Кадеты», «Однажды в Ростове», «Что сказал покойник» и многих других.

Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону 2 января 1963 года. Рос в актерской семье, окончил театральной училище имени Щукина. За творческую карьеру снялся более чем в 50 кинолентах и выступил продюсером двух десятков фильмов. 
 

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