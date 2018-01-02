Биткоин начал год падением впервые за несколько лет

Впервые за несколько лет биткоин начал год со снижения стоимости.

1 января 2018 года самая популярная в мире криптовалюта подешевела на 4,28% и торговалась уровне $13,44 тыс, тогда как еще 31 декабря за нее давали $14,156.

На момент написания заметки, 2 января 2018 года, биткоин стоил $13,83 тыс, согласно данным сайта coinmarketcap.

Впервые падение этой криптовалюты в новогодние праздники было зафиксировано 1 января 2015 года. Тогда она потеряла в стоимости 1,855%.

Один из крупнейших провалов биткоина произошёл 22 декабря 2017 года, когда за сутки он потерял 20% стоимости.