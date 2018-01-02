Шарапова обыграла американку на турнире в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась в четвертьфинал турнира WTA, проходящего в китайском Шэньчжэне. Россиянка во втором круге обыграла американку Элисон Риске.

Встреча, продолжавшаяся два часа 22 минуты, завершилась со счетом 2:1 (4:6; 6:3; 6:2).

За выход в полуфинал Шарапова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс. Встреча состоится в четверг, 4 января.

Добавим, что Россию на турнире также представляет Екатерина Александрова. В среду, 3 января, россиянка в матче 2-го круга встретится с румынкой Ириной Бегу.

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