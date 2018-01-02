Заключенные совершили побег из берлинской тюрьмы третий раз за пять дней

Двое заключенных 1 января совершили побег из берлинской тюрьмы открытого типа Плетцензее. Об этом сообщает местное управление юстиции.

Отмечается, что один из беглецов добровольно сдался властям, второго разыскивают правоохранители.

В четверг, 28 декабря из Плетцензее сбежали четверо заключенных. На следующий день учреждение самовольно покинул еще один заключенный.

Полиция ведет поиск шести сбежавших, в связи с инцидентами объявлена проверка, передает Welt.