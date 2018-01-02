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Клинцевич назвал факельное шествие в Киеве маршем против будущего детей

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что проведение националистических маршей на Украине ведет к саморазрушению страны и ставит крест на будущем детей.

«Марш в центре Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей. Короче дороги к саморазрушению просто не существует», — приводит ТАСС слова сенатора.

Клинцевич отметил, что Украина фактически осталась единственной страной, которая прославляет государственных преступников. Здесь Киев может соревноваться только с Латвией, которая недавно уравняла в правах фашистов с военнослужащими советской армии.

Как писал портал iz.ru, в понедельник, 1 января, в Киеве состоялось факельное шествие националистов в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В акции принимали участие не менее тысячи человек.

Степан Бандера — идеолог и теоретик украинского национализма. Является одним из основателей Украинской повстанческой армии (УПА), которая в России признана экстремистской организации.

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