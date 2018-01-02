Дипломаты из США в Лондоне накопили дорожных штрафов на £300 тыс.

Сотрудники посольства США в Лондоне задолжали Великобритании свыше 300 тысяч фунтов стерлингов за неуплату сбора за въезд в центр британской столицы. Американские дипломаты отказываются оплачивать штрафы.

Сбор за въезд в центр Лондона был введен в феврале 2003 года с целью сокращения трафика. Размер сбора составляет 11,5 фунтов, а штраф за его неуплату может составить до 195 фунтов.

По данным транспортной компании Лондона Transport for London, американским дипломатам в 2017 году выписали 2633 штрафа на общую сумму 317,2 тыс. фунтов стерлингов, пишет газета The Independent.

В свою очередь, посольство США отказывается оплачивать штрафы. Американские дипломаты указывают на то, что не обязаны оплачивать сбор, поскольку это противоречит международному законодательству.

Между тем в транспортной компании заявили, что в случае неуплаты штрафов будут обращаться в суд.