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Новогоднее суперлуние

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Фото: REUTERS/Peter Cziborra
В ночь на 2 января жителям Земли представился шанс увидеть суперлуние. О том, какая луна была в разных уголках земного шара в фотоленте iz.ru
Фото: REUTERS/Bill Ingalls/NASA
В Вашингтоне, округ Колумбия
Фото: Global Look Press/Vickie Flores
Суперлуние над Тауэрским мостом в Лондоне, Великобритания
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Луна на фоне рождественских огней в Марселе, Франция
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Луна виднеется над церковью Нуэстра-Сеньора-де-ла-Энкарнасьон на рассвете в Олвере, недалеко от Кадиса, на юге Испании
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Полнолуние над отелем Кастилия и его рождественскими украшениями в Валлетте, Мальта
Фото: REUTERS/Mike Segar
Над Гудзонским заливом, Нью-Йорк, США
Фото: REUTERS/Stringer
В провинции Ляонин, Китай
Фото: Global Look Press/Then Chih Wey
Суперлуние в Сингапуре
Фото: Global Look Press/Ahmad Kamal
Луна виднеется за листьями деревьев в Пакистане
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