Число новостроек в старых границах Москвы выросло на 40% за год

Количественный рост рынка новостроек в старых границах Москвы по итогам 2017 года составил почти 40%.

Объем предложения достиг максимальных показателей за последние годы — 567 корпусов в 230 проектах, передает «Интерфакс».

Отмечается, что катализатором роста предложения стало появление новых территорий под застройку — в частности, за счет реновации промышленных зон.

Стоит отметить, что в то же время падает спрос на квартиры.

Ранее эксперты заявили, что новое жилье и низкие ипотечные ставки могут стать драйвером российской экономики в 2018–2035 годах.