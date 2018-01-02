Акунин подарил ценителям главу заключительного романа о Фандорине

Писатель Борис Акунин опубликовал в Facebook первую главу заключительного романа о приключениях сыщика Эраста Фандорина.

Выход нового романа в свет ожидается 8 февраля 2018 года, в двадцатую годовщину публикации первой книги серии о Фандорине. Произведение под названием «Не прощаюсь» должно завершить цикл из 15 книг, посвященных этому персонажу.

Как сообщал iz.ru, писатель завершил новый роман еще в октябре.

"Приключения Эраста Фандорина" представляют собой цикл исторических детективов, повествующих о сыщике Фандорине. Всего в серию вошли 15 книг. Последний роман "Не прощаюсь" станет заключительным.





РИА Новости https://ria.ru/culture/20180102/1512075323.html