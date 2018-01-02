Модрич в шестой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом года в Хорватии. Спортсмен удостаивается этой награды в шестой раз.

Таким образом, 32-летний Модрич повторил рекорд легендарного Давора Шукера, ныне возглавляющего Хорватский футбольный союз, передает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

В минувшем сезоне футболист вместе с «Реалом» одержал победу в чемпионате Испании, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира, где был признан лучшим игроком.

Сборная Хорватии, в которой Модрич является капитаном, вышла в финальный этап чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Хорватская дружина попала в группу D вместе с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

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